Bari, caffè, pucce e Gazzetta: benvenuti al Napoleon

E anche qui la Gazzetta non manca mai. Siamo al bar Napoleon, dal 1992 in via Beatillo 18, in pieno centro a Bari. Colazione classica e da alcuni anni anche prodotti vegani e senza glutine e ora anche cornetti imbustati nel rispetto delle regole anti contaminazione. Ma la Gazzetta del Mezzogiorno al Napoleon, rimane sui tavoli anche alla pausa pranzo, tra insalate, tramezzini e pucce. I padroni di casa sono Michele Ranieri e la moglie Nicla. «Oltre al caffè, all'aperitivo e allo snack, i nostri clienti hanno bisogno anche di informarsi, sulla carta stampata, possibilmente, tutta un'altra cosa rispetto ai vari siti internet».