Bari, picchia la moglie e le rompe il naso davanti a figli piccoli: arrestato 20enne

BARI - Un ventenne avrebbe aggredito e picchiato la moglie, davanti ai due figli piccoli, rompendole il naso. Per maltrattamenti in famiglia e lesioni personali gravi e aggravate, agenti delle Volanti della Questura di Bari hanno arrestato un giovane con precedenti di polizia.

L’episodio è accaduto intorno a mezzogiorno di ieri nel quartiere Libertà di Bari. A soccorrere la donna, chiamando poi la Polizia, è stato un condomino che l’ha trovata con il naso rotto e sanguinante. I poliziotti, giunti all’interno dello stabile, hanno contattato la donna, che subito ha denunciato di essere stata aggredita violentemente dal marito, specificando di essere stata picchiata in presenza dei suoi due figli minori e che non era la prima volta. Personale del 118 l’ha portata al pronto soccorso del Policlinico, dove le è stata diagnosticata la frattura del setto nasale con prognosi di 30 giorni. Nel frattempo i poliziotti hanno rintracciato il giovane marito non lontano dalla sua abitazione, lo hanno arrestato e condotto in carcere.