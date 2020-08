Bari, Decaro nomina delegato sanità per la città metropolitana

Il sindaco di Bari, Antonio Decaro, ha conferito un incarico funzionale di supporto «alle attività di indirizzo alle Politiche della Salute ed efficientamento dei servizi sanitari» per la città metropolitana al dottor Giuseppe Pellecchia, come figura di supporto. Il dottor, classe '49, con anni e esperienza e conoscenza alle spalle, ha manifestato la propria disponibilità a svolgere l'incarico a titolo gratuito, per un anno, senza quindi - come si legge nel decreto sindacale - «gravare sul bilancio della città».