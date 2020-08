Bari, nuova pista ciclabile di corso Vittorio Emanuele sbiadisce con la pioggia, il Comune: «Impresa la rifarà a sue spese»

BARI - Con la prima pioggia la nuova vernice rossa della pista ciclabile in corso Vittorio Emanuele, in alcuni punti, si stacca già a pezzi. Sulla questione, segnalata da un cittadino sulla pagina Fb del sindaco Antonio Decaro, il Comune è intervenuto con una nota: "La ripartizione Viabilità e Traffico del Comune di Bari - si legge - rende noto che l’azienda titolare dell’intervento provvederà a rifare, a sue spese, l’intera colorazione sui tratti che risultano essere stati danneggiati dalla pioggia". "Dal canto suo l’azienda precisa che la vernice utilizzata, assolutamente idonea e di ottima qualità, non è la semplice vernice che viene utilizzata per le strisce ma è una vernice bicomponente. In questo caso il materiale non ha aderito all'asfalto e si è sfogliato a causa delle abbondanti piogge".