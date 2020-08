Gioia del Colle, truffa aggravata per conseguire 420mila euro di finanziamenti pubblici: nei guai 2 imprenditori

GIOIA DEL COLLE - I Finanzieri della Tenenza di Gioia del Colle a conclusione di una complessa indagine fiscale, hanno scoperto un ingegnoso sistema di frode ed eseguito un sequestro di 420 mila euro a due aziende, pari al valore di un contributo pubblico illecitamente percepito.

La frode avrebbe consentito a due imprenditori gioiesi di percepire indebitamente ingenti provvidenze pubbliche e di evadere il fisco. Le indagini coordinate dalla Procura della Repubblica di Bari hanno permesso di appurare come false alcune spese, documentate con fatture per operazioni inesistenti del valore di circa 800 mila euro, ai fini dell’ottenimento di un finanziamento pubblico liquidato dalla Regione Puglia per interventi di ammodernamento degli impianti di lavorazione/trasformazione e commercializzazione nel comparto lattiero–caseario.

Inoltre, la società che ha emesso le fatture «gonfiate» ha anche fornito falsi preventivi riferiti a soggetti economici estranei ai fatti. I due imprenditori gioiesi sono stati denunciati per truffa aggravata ai fini del conseguimento di erogazioni pubbliche.