Roghi nelle campagne di Mola, Colonna: «Droni per scovare gli incendiari»

BARI - "Stiamo attivando tutti i metodi possibili per contrastare il vile fenomeno dei roghi nelle campagne molesi Oggi stiamo stiamo sorvolando i cieli con un drone. Un'azione utile, se non ad eliminare, quantomeno a scovare i responsabili di comportamenti criminali che hanno conseguenze negative per l'ambiente e per la salute pubblica, quindi ridurre questo barbaro fenomeno e superare quel senso di impotenza e frustrazione che coglie la cittadinanza quando assiste attonita a questa tragedia puntualmente annuale". Così il sindaco di Mola, Giuseppe Colonna in merito ai roghi che in questi giorni sono stati appiccati in campagna nelle vicinanze della città.

"Sappiamo che occorre fare di più, ma per questo servirebbe, a mio avviso, un supporto della Polizia Metropolitana coinvolgendo in azioni coordinate tutte le realtà comunali. Ci lavoreremo consapevoli della disponibilità dell'ente metropolitano. Ne approfitto - conclude Colonna - ancora una volta, per ricordare agli incivili, a chi fa finta di non saperlo e a chi legge questo post che questa amministrazione ha attivato un servizio gratuito di ritiro teloni in plastica dalla propria azienda agricola. Non bisogna fare altro che telefonare il numero 3393746708 e fissare un appuntamento".