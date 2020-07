Disabili: a Bari nominato consigliere comune per prevenzione disagio sociale

Il Comune di Bari ha un nuovo consigliere con delega alle politiche di prevenzione del disagio sociale. Il sindaco Antonio Decaro ha nominato Gianni Romito, presidente di due associazioni, la HBari 2003 Onlus e Apate (Associazione pugliese persone para tetraplegiche), da anni impegnate sul territorio cittadino in battaglie per il miglioramento della qualità di vita delle persone con disabilità e delle loro famiglie. Durante il periodo di lockdown le due associazioni hanno realizzatoto iniziative di aiuto e sostegno materiale e psicologico attraverso la distribuzione di dispositivi di protezione e di generi di prima necessità alle famiglie bisognose. «La costante attività di portare all’attenzione di tutti, in particolare della pubblica amministrazione, le difficoltà che spesso incontrano le persone con disabilità come, per esempio, le tante barriere architettoniche, i parcheggi, l'assistenza sanitaria, la fornitura di protesi e ausili e l'impossibilità di accedere al mare nelle spiagge pubbliche - dice Romito - hanno fatto in modo di stimolare la nostra città ad una maggiore attenzione verso questi temi molto importanti, nel bene dei cittadini baresi e anche dei turisti che scelgono le nostre spiagge per passare le vacanze».