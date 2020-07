Bari, sos calura: scatta il piano del Comune

Bollino rosso fuoco con afa e temperature percepite oltre ai 35 gradi. È arrivato, il tanto temuto caldo provocato dall’anticiclone africano. Opprimerà la città almeno fino a domenica. I primi a cadere sotto i colpi di solleone e affini sono i cittadini più fragili, anziani e senza fissa dimora. Il Piano locale della Città di Bari, promosso dall'assessorato al Welfare, abbraccia il periodo dal 1 luglio fino al 15 settembre. «Si tratta di un piano a sostegno delle persone più fragili della popolazione nella stagione estiva - commenta l’assessora al Welfare Francesca Bottalico - quest'anno ancora più complicato dall’emergenza sanitaria in corso. Tutte le attività, sono state programmate in considerazione della vulnerabilità delle varie fasce della popolazione sia rispetto al caldo eccessivo sia alla pericolosità del virus: in situazioni di elevato rischio climatico o in base a un’eventuale evoluzione critica della epidemia i cittadini riceveranno indicazioni tempestive per non essere lasciati soli». Un piano operativo aggiuntivo, dunque, rispetto a quanto già garantito quotidianamente dal Servizio sociale professionale, dai Servizi socio-sanitari, dal Servizio di Segretariato sociale e dalla Porta Unica di Accesso. Tra le novità, la distribuzione di quasi 2.200 kit di mascherine anti Covid, su un totale di 35.136, alle quali si aggiungeranno kit alimentari, a contrasto delle ondate di calore e, nell’ambito dei finanziamenti Fead, la distribuzione di 2500 zaini contenenti prodotti di igiene personale, pronto soccorso e capi di abbigliamento e accessori per grandi e piccoli, necessari ad affrontare i prossimi mesi di caldo.

Previsto un «Presidio di prevenzione effetti ondate di calore» sugli anziani, in via Dante. Si tratta di un'equipe dedicata per la prevenzione degli effetti delle ondate di calore sugli anziani, così da allertare gli utenti del Centro e gli anziani inseriti nella banca dati della sorveglianza attiva. Federfarma promuove il programma «Federestate» nelle 366 farmacie dell’area metropolitana. Prevede la misurazione gratuita della pressione, la consegna gratuita a domicilio di farmaci e dispositivi medici, informazioni sul corretto utilizzo dei medicinali per anziani e adulti in condizione di fragilità. Le farmacie si impegnano a effettuare il servizio gratuitamente dal 1 luglio al 31 agosto, in particolare nei confronti dei soggetti a rischio. Per la ricerca della farmacia più vicina visitare il sito www.federfarma.it.

Dal ministero della Salute parte anche la App «Caldo e Salute»; fornisce una sintesi grafica dei livelli di rischio e le raccomandazioni per la prevenzione. L’applicazione è disponibile sui dispositivi mobili iOS e Android da Apple store e Play store.