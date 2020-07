Bari, a San Cataldo nasce l'arena cinematografica

Cinema dolorosamente chiusi, e non solo per la paura del contagio. Nella città dove solo le multisala (con i loro blockbuster) riescono a sopravvivere, fa rumore la nascita dell’Arena cinematografica all’interno del giardino condiviso della Scuola Marconi.

Il progetto - Si chiama «Ciak! In Arte Giardino» è curato dall’associazione «Genitori Marconi», presieduta da Giusy Castelliti, aggiudicataria del bando Rigenerazioni creative del Comune, una misura volta al recupero e all’infrastrutturazione socio-culturale di aree verdi scarsamente utilizzate che, curate e animate dai cittadini, possono rappresentare luoghi di crescita civile e di esperienza comunitaria.

La scelta delle pellicole - L’arena verrà inaugurata questa sera, alle 20, da Antonio Decaro. Il direttore artistico del progetto, invece, è la poliedrica Terry Marinuzzi: «Il nostro percorso - spiega - parte da una “visione comunitaria” fra cinematografia ed educazione e si intitola “Il Diritto al sogno”. Attraverso le pellicole che proporremo, vogliamo raccontare storie di chi, soprattutto bambine e bambini, ragazze e ragazzi, ha creduto fino in fondo nelle proprie capacità e nella possibilità di realizzare i propri progetti o la propria vocazione. Ascolteremo le voci di quegli adulti che hanno nutrito la creatività dei bambini e che si sono impegnati per sostenerli nei propri percorsi di crescita, alimentando i loro progetti e le loro speranze, perché solo così è possibile realizzare i propri sogni, cambiare il mondo ed essere felici».

Dopo lo choc dell’Abc - L’Arena cinematografica mobile, acquistata con i fondi del bando, permetterà alla comunità di San Cataldo e dei quartieri limitrofi, a partire dalla scuola di riferimento (l’istituto comprensivo E. Duse), di riscattarsi dopo la sospensione delle attività del Cinema ABC rendendo il giardino condiviso, ancora una volta, luogo di incontro e di crescita collettiva. Il bando Rigenerazioni creative, inoltre, sostiene il lavoro di ulteriore valorizzazione di questo spazio co-gestito dalle associazioni del territorio e affidato in convenzione triennale all’associazione «Genitori Marconi», attraverso opere di ulteriore riqualificazione, come il murale commissionato all’artista Giuseppe D’Asta e intitolato alla memoria di Federico Fellini, di cui quest’anno ricorre il centenario della nascita.

Il murale dedicato a Fellini - «L’opera dedicata alla figura del regista italiano più amato al mondo - afferma D’Asta - rende omaggio al regista visionario per eccellenza citando e reinterpretando numerosi simboli legati alla sua arte cinematografica: una luna piena (richiamo a quella assai più famosa di Melies che ha segnato la nascita e la storia del Cinema) apre il disegno e anticipa la figura del maestro Federico libera, in volo, contraddistinta dalla sua immancabile sciarpa rossa e guidata dal suo proiettore sulle nuvole di Bari, come testimonia l’ultimo elemento del murale la lanterna del Faro di punta San Cataldo visto dall’alto, che oltrepassa le nuvole - dice ancora Giuseppe D’Asta- quasi vuol essere un ricongiungimento alla storia del territorio e un richiamo che ricollega due grandi figure del secolo scorso, il maestro Fellini e l’inventore della radio Guglielmo Marconi, in un’ideale convivenza all’interno del giardino della scuola a quest’ultimo intitolata».

Cultura e educazione - Un progetto ambizioso e difficile, seppur semplice nella sua intuizione e nella sua fruibilità. Un progetto che nasce per restituire alla comunità di San Cataldo, a partire dai più piccoli, l’esperienza di un «cinema di comunità», un luogo dove sia possibile fruire insieme di un’esperienza educativa e culturale in senso pieno. Infatti la rassegna, che andrà avanti fino alla fine di settembre, ogni sabato, è rivolta al pubblico più ampio delle famiglie e proporrà titoli ispirati al tema dell’educazione e alla cultura della partecipazione.

Per partecipare all’evento di questa sera è necessario registrarsi scrivendo alla mail genitorimarconiaps@gmail.com. Le attività, completamente gratuite, dell’Arena sono rivolte a un numero massimo di spettatori stabilito in base alle prescrizioni anti-Covid (previsto triage d’ingresso).