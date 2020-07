Torna il Festival dei Sensi in Valle d'Itria: dal 28 al 30 agosto

Torna dal 28 al 30 agosto il "Festival dei sensi», la manifestazione itinerante con lezioni, mostre e conversazioni, organizzata nella Valle d’Itria in Puglia e dedicata quest’anno al tema delle «emozioni». Un "safari culturale» nelle parole di chi lo ha ideato, Milly Semeraro, in alcune delle più suggestive location di Martina Franca, Locorotondo e Cisternino.

«Non basterebbe una pagina per elencare le scoperte di questi anni - spiega la curatrice -, dalle dimore principesche alle antiche cave dismesse, dai ponti ai trulli diroccati». Si comincia il 28 agosto con l’inaugurazione nella masseria San Paolo di Martina Franca.

Tra gli ospiti attesi nelle tre giornate ci sono il sociologo Derrick De Kerckhove, allievo di Marshall McLuhan, che con Edoardo Fleischner, analista multimediale, discuterà di relazioni tra persone e robot nell’incontro «Cuore matto, matto da legare». Paolo Legrenzi, professore emerito di psicologia all’Università Cà Foscari di Venezia, parlerà di «Felicità». Sono previsti incontri con Giorgio Vallortigara, pioniere della neuroscienza italiana, con Alberto Oliverio, docente di psicobiologia all’Università di Roma La Sapienza, con l'antropologo Adriano Favole, che partirà dall’Oceania per arrivare fino ai riti funebri in streaming e all’iconico smiley, simbolo incontrastato degli emoticon contemporanei. Ci saranno poi l’architetto-giardiniere Antonio Perazzi, propugnatore di una filosofia che vuole i giardini ecologicamente integrati nell’ambiente che li circonda, progettati in modo da richiedere un consumo minimo di risorse e di manutenzione, Mario Cucinella, noto per il suo impegno nell’architettura sostenibile che sarà interrogato dal critico Manuel Orazi sulla «Città emozionale», Franco Toselli per un appuntamento dedicato all’arte contemporanea. E ancora, la tradizione teatrale napoletana di Isa Danieli. Non ultimo, l’incontro dal titolo «Le emozioni della politica. La politica delle emozioni» nel quale l’ex ministra Elsa Fornero dialogherà con Francesco Merlo.

Durante il festival, nel palazzo Ducale di Martina Franca ci sarà la mostra «Puglia 1900-1950. Lo sguardo del Touring Club Italiano», con 55 fotografie provenienti dall’archivio Touring Club Italiano, gran parte delle quali inedite. Il «Festival dei sensi» ha il patrocinio della Regione Puglia, dei Comuni di Martina Franca, Locorotondo e Cisternino, della Città Metropolitana di Bari e del Fai.