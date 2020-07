Bari, Tu non conosci il Sud - E la chiamano estate: 2 appuntamenti il 22 luglio

BARI - Bari e Napoli protagoniste della seconda serata di TU NON CONOSCI IL SUD – E LA CHIAMANO ESTATE 2020, il progetto multiculturale coprodotto dalla Città Metropolitana di Bari e da Veluvre – Visioni Culturali, in collaborazione con l’associazione Tu non conosci il Sud e la Libreria Laterza, con il patrocinio del Comune di Bari e della Fondazione Vincenzo Casillo.

Due appuntamenti, mercoledì 22 luglio, nel Parco Archeologico di San Pietro, adiacente al Museo Archeologico di Santa Scolastica (ingresso da Piazza San Pietro, Barivecchia). Il primo alle 19.30, con la presentazione del libro Bari calling (Editori Laterza – Contromano) di Pierluigi De Palma che dialogherà con il giornalista Fabrizio Versienti, a cura della Libreria Laterza, e l’altro alle 21.30 con la performance teatrale Quotidiane ispirazioni, un viaggio di musica e parole tra le grandi e varie eredità artistiche della città di Napoli, una produzione Nest Napoli Est Teatro con Francesco Di Leva e Adriano Pantaleo, Emanuele Ammendola voce e contrabbasso, per la regia di Giuseppe Miale Di Mauro.

Gli incontri sono a ingresso gratuito, previa prenotazione obbligatoria sul sito veluvre.it (per i due appuntamenti occorrono due prenotazioni distinte).