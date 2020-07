Porto di Bari, imballaggi «Marlboro» contraffatti: sequestri e una denuncia

La Guardia di Finanza di Bari, al porto, ha sequestrato un ingente carico di imballaggi già sagomati del celebre marchio “Marlboro”, e denunciato un responsabile. Il carico era trasportato a bordo di un camion proveniente dalla Grecia e con destinazione Lituania. Sotto i primi fogli di cartoncini stampati per impacchettare 'bubble gum' è emerso un intero carico di cartoncini stampati Marlboro, utilizzabili per il confezionamento di pacchetti di sigarette.

La contraffazione del noto marchio era avvenuta su circa quattro milioni e mezzo di pezzi che sarebbero potuti servire per la produzione e la vendita illegale di circa 90 tonnellate di tabacchi. Il carico è stato sottoposto a sequestro per introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi; il conducente di nazionalità rumena è stato denunciato.