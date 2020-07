Coronavirus, positiva dipendente comune Palo del Colle: uffici chiusi

Una dipendente del Comune di Palo del Colle (Bari) è risultata positiva al coronavirus. Lo rende noto la commissaria prefettizia Rossana Riflesso, che ha disposto in via precauzionale - la chiusura al pubblico degli uffici comunali fino a giovedì, ridotto il numero dei dipendenti in presenza e attivato con il dipartimento di Prevenzione della Asl di Bari il protocollo anti-contagio. La commissaria ha anche disposto la sanificazione degli uffici comunali, anche se si attende per oggi l’esito del secondo tampone e «mi risulta - ha spiegato Riflesso - che la dipendente comunale non sia a lavoro da una settimana».