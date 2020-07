Bari, la grande riscossa degli asini di Lama Balice

«Asini alla riscossa!» è un progetto che la «Cooperativa di Comunità Parco Lama Balice» condivide con l’associazione «Rete Italiana IAA», presieduta da Eugenio Milonis, psicoterapeuta analista.

«Diverso - spiega Milonis - è il portatore di handicap, l’extracomunitario, l’animale, il vecchio, lo stupido, chi coltiva idee diverse dalle nostre, chi appartiene ad un’altra condizione sociale o professa un’altra religione, chi è nero e chi è grasso. Diversi siamo tutti perché siamo diversi gli uni dagli altri e non esistono due persone uguali. Ciò significa abbandonare la visione di un mondo diviso in “normali”e “diversi” e rinunciare a considerare noi stessi il centro dell’universo e metro di misura della normalità. E proprio all’asino è toccata questa etichetta del “diverso” perché da sempre stigmatizzato come espressione della stupidità».

«Prendersi cura dell’asino allora è accettare la diversità. Il riscatto dell’asino - continua il presidente di Rete Italiana IAA - è il riscatto del pregiudizio legato all’asino e del pregiudizio legato alla diversità. La diversità come valore aggiunto».

L’asino è da sempre un animale che suscita reazioni contrastanti all’interno delle comunità ma indipendentemente dalla reputazione che ha avuto nei secoli, l’asino ha sempre accompagnato l’uomo, divenendone un compagno fedele ed affidabile, instancabile e coraggioso, che ha ricoperto più ruoli nella storia.

L’asino è un animale con un’enorme capacità di osservazione ed elaborazione, che lo porta ad essere lento e meditativo. Il suo temperamento è calmo e rilassato. Le persone con disabilità trovano nell’asino un compagno di giochi equilibrato e forte, che non si lascia spaventare da reazioni improvvise, da un tono di voce alto o da un approccio esitante. L’asino percepisce gli stati d’animo della persona e sa adattare il proprio ritmo a quello di chi lo approccia, creando sensazioni di tranquillità e benessere. Il progetto «Asini alla riscossa!» è stato elaborato dalla dottoressa Valeria Straziota, medico veterinario esperto in Interventi assistiti con gli animali di «Rete Italiana IAA», che ha trovato visione comune alla Cooperativa di Comunità nella persona di Luca Ottomanelli.

«Con il contributo ottenuto dal bando del Garante dei diritti delle persone con disabilità si desidera quindi realizzare uno spazio dedicato agli IAA presso il Parco Lama Balice insediando, nella Villa Framarino, tre asinelli. Era stato desiderio condiviso con lo stesso Garante avviare un centro specializzato IAA proprio in questo luogo immerso nella natura a pochi passi dai centri urbani e offrire alla stessa Cooperativa di Comunità una nuova spinta agli ideali a cui si è sempre ispirata».