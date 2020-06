Da Bari a Milano, arriva il primo portale online made in Italy di prodotti ricondizionati

BARI - Da Bari a Milano ecco che arriva una novità nell’e-commerce italiano: nasce oggi EnjoyRicondizionati.it, la prima piattaforma di elettronica di consumo con triplice focus su alta tecnologia, inclusione sociale e sostenibilità ambientale.

Il progetto ha visto la luce grazie all’intuizione di due giovani fratelli Dalila e Stefano Petrillo, baresi, che vantano oltre 15 anni di esperienza nel settore della tecnologia di consumo. In questi anni, Stefano ha ricoperto ruolo di trader internazionale, che gli ha permesso di creare un’ampia rete di contatti dall’Asia agli Stati Uniti d’America. Dalila, inizialmente responsabile dello

sviluppo del Business italiano, si divide adesso tra il difficile ruolo di Direttore Finanziario dell’azienda e quello altrettanto impegnativo di giovane mamma. Dalila rappresenta evidentemente il prototipo dell’esponente dell’imprenditoria femminile e si adopera attivamente per la crescita di un team giovane con una quota rosa tra le più alte del settore Tech-Retail.

EnjoyRicondizionati.it è un portale che permette l'acquisto di un'ampia gamma di prodotti ricondizionati: dagli smartphone alle lavatrici, da monopattini a piani cottura e forni ad incasso, passando per smartwatch e tablet. Oltre ad avere un beneficio in termini di prezzo (i costi dei dispositivi ricondizionati è inferiore fino al 50%) questo tipo di prodotti sono praticamente "green". Hanno infatti un impatto ambientale bassissimo (molto più limitato in termini di CO2 e risparmio di rifiuti difficilmente smaltibili) con prestazioni praticamente identiche (99% uguali in termini di estetica, velocità e funzionalità) garantite da 6 fasi di ricondizionamento e 40 punti di controllo che donano un nuovo ciclo di vita ai dispositivi.



«Nonostante le difficoltà burocratiche e la stagnazione economica generale - spiegano Stefano e Dalila - anche in Italia si possano cogliere e creare opportunità d’investimento in un settore, quello dei dispositivi elettronici ricondizionati, che negli ultimi anni è cresciuto a doppia cifra. Sicuramente è una bella sfida e una grande avventura per due giovani imprenditori baresi e trapiantati ora a Milano. Con il nostro team cercheremo di dare il massimo».