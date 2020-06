Bari, #Scacchibattecovid: donati 3.500 euro per l’acquisto di DPI per medici di medicina generale

BARI - Si è svolta oggi pomeriggio presso la Biblioteca del Liceo Scacchi di Bari la cerimonia di consegna degli assegni virtuali frutto della raccolta fondi #scacchibattecovid, organizzata nei mesi scorsi dalla scuola per sostenere medici e strutture sanitarie baresi nella lotta al Coronavirus.

Dei 4.500 euro raccolti da studenti, docenti, famiglie, personale ed ex studenti della scuola, 1.000 euro sono stati consegnati alla facoltà di Medicina di Bari per un assegno di ricerca nel campo della lotta al Covid-19, mentre 3.500 euro sono stati devoluti alla Fimmg Bari (Federazione italiana medici di medicina generale) per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale per i medici di medicina generale.

“Ringrazio a nome di tutti i medici di medicina generale il dirigente scolastico Giovanni Magistrale, il consiglio di istituto e il suo Presidente Angelo Tarullo, i docenti, gli studenti e tutta la comunità che il Liceo Scacchi è riuscito ad attivare per la raccolta fondi. Si tratta di un gesto di solidarietà e di una dimostrazione di coesione sociale che deve essere di esempio per tutti. Il Coronavirus si batte anche così, con la mobilitazione dei ragazzi e di tutti i cittadini. #scacchibattecovid uno a zero!” - ha commentato Nicola Calabrese, segretario Fimmg Bari