Ritorna a volare il Bari-Parigi ed è subito folla in aeroporto a Palese

Primo giorno di riapertura da Bari alla volta di Parigi. Una grande folla di viaggiatori in coda all’aeroporto di Palese. Come mostra la foto, si è registrato parecchio movimento al check in di Air France che entro fine giugno, garantirà 3 voli settimanali per lo scalo di Charles De Gaulle. «La ripresa dell’operativo su Parigi assume un significato straordinario che va ben al di là della semplice rinnovata disponibilità di collegamenti» ha commentato il presidente di Aeroporti di Puglia, Tiziano Onesti.