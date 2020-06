Università Bari, da luglio sedute di laurea all'aperto e da settembre lezioni in aula

BARI - L’Università di Bari Aldo Moro ha deciso di celebrare in presenza già da luglio le sedute di laurea e riaprirà a settembre le sue aule agli studenti. «Il Senato accademico e il Consiglio di amministrazione dell’Università - spiega il rettore Stefano Bronzini - hanno espresso la volontà di riaprire in presenza per il prossimo anno accademico per garantire una migliore formazione degli studenti e per ribadire l’insostituibile valore della condivisione nell’esperienza universitaria in presenza. I dati sulla diffusione del virus in Puglia ci fanno ben sperare e, nonostante l’attenzione debba rimanere alta, riteniamo fondamentale ritrovare al più presto la funzione educativa, quella culturale e del confronto».

A partire da luglio le sedute di laurea si svolgeranno in presenza con alcuni accorgimenti: all’aperto e con un numero contingentato di familiari e amici, «in modo da garantire la maggiore sicurezza possibile ai nostri studenti - continua il rettore - senza privarli di un momento così simbolicamente importante».

Per i laboratori, ora aperti anche ai tesisti, e per le biblioteche che già garantiscono il servizio prestito, si procederà nell’immediato a un prolungamento dell’orario di apertura fino alle 20.