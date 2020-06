Bari, troppe restrizioni: il TeatroTeam rinvia la riapertura

Troppe «restrizioni» che limitano i posti a sedere: per questo il Teatro Team di Bari ha deciso di rinviare l’apertura nonostante il via libera alla ripresa delle attività dal 15 giugno. «A seguito della conferenza stampa Stato-Regioni del 9 giugno 2020 - annunciano i gestori del teatro sulla pagina Facebook - in cui è stata confermata l'apertura dei teatri da lunedì 15 giugno, il Teatro Team, invece, ribadisce e protrae la sua chiusura a causa delle restrizioni comunicate di una capienza massima di 200 posti, in quanto non percependo nessun tipo di sovvenzione non avrebbe così la possibilità di portare avanti la sua attività, che si basa principalmente sulla vendita dei biglietti». Gli spettacoli dovrebbero riprendere ad ottobre.