Corato, aveva 2 chili di droga sull'autocarro: arrestato 40enne

CORATO - Nel suo autocarro, tra materiale ferroso e di scarto, aveva occultato 3 involucri in cellophane trasparente, contenenti complessivamente due chilogrammi di marijuana. Per questo motivo un 40enne del luogo, già noto alle forze dell'ordine, è stato arrestato dagli agenti del commissariato per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente del tipo marijuana.

Il suo arresto è maturato durate i controlli effettuati dai poliziotti sulla S.P. 231 per contrastare i reati predatori. Il 40enne, quando è stato bloccato, subito ha mostrato segni di nervosismo ed insofferenza, motivo per il quale, i poliziotti hanno perquisito l'autocarro. Finchè non è stato trovato lo stupefacente.