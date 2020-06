Bari, addio a Max Paganini: amministratore della Mater Dei e del Gruppo CBH

BARI - È scomparso a 73 anni di Max Paganini, amministratore delegato del gruppo CBH Città di Bari Hospital, a cui fanno capo alcuni centri dialisi delle province di Bari e Bat la clinica Mater Dei. Paganini si è spento ieri sera a Roma, dopo una lunga malattia.

A ricordarlo è Domenico De Santis, consigliere del presidente della Regione Puglia Michele Emiliano: «Nonostante le difficoltà della malattia, non hai mai mollato. Ti sei sempre occupato di tutti noi, della tua comunità e della nostra salute con un coraggio ed un cuore che mi hanno sempre colpito - scrive De Santis. Un esempio da seguire per tutti: anche le complicazioni più grandi non devono fermarci. Trovando quella scintilla di determinazione e passione in noi stessi possiamo continuare a fare ciò che amiamo di più: aiutare chi ha bisogno, esserci per gli altri. Fino all'ultimo istante, proprio come te. Cercherò di essere all'altezza di quella stessa energia e delicatezza ogni giorno. Mi stringo attorno ai suoi figli, alla sua famiglia, ai dipendenti CBH. Tutta la Puglia vi è vicina. Abbiamo perso una guida importante, ora tocca a noi far continuare a vivere i suoi insegnamenti».