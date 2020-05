Fase 2 a Bari, Decaro incontra e ringrazia i volontari: «Siete la nostra forza»

BARI - «Avrei voluto abbracciare i volontari ad uno ad uno per ringraziarli a nome della città per la forza, il coraggio e la determinazione che hanno dimostrato nei mesi di grande paura che abbiamo vissuto». Lo ha detto il sindaco di Bari e presidente dell’Anci, Antonio Decaro, incontrando una parte dei 700 volontari che hanno collaborato con il Comune per la fase di gestione dell’emergenza Covid19. Il sindaco ha voluto salutarli, insieme con le assessore Francesca Bottalico e Carla Palone, impegnandosi, per «quando l’emergenza sarà definitivamente passata e cessaranno i divieti», ad "organizzare una grande festa per far sì che la città possa ringraziarli». "Loro - ha aggiunto Decaro - sono stati le gambe, le braccia, i sorrisi, le parole di conforto che hanno rasserenato i cuori e le vite di tante persone in difficoltà. La città deve guardare a queste persone con grande ammirazione».