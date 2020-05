Bari, lavori nel parco Giovanni Paolo II del San Paolo: ecco le nuove illuminazioni

BARI - A breve partiranno i lavori nel parco Giovanni Paolo II del San Paolo di Bari: al via il cantiere per la nuova illuminazione. Stamane i periti dell’impresa hanno cominciato a contrassegnare i punti in cui verranno posizionati i nuovi pali. Saranno 104 le nuove luci, montate su 84 pali alti 12 metri, grazie alle quali saranno completamente eliminate le zone d’ombra attualmente presenti. Contestualmente, agli ingressi dell’area verde, saranno installati i dispositivi di interdizione all’accesso dei ciclomotori che consentiranno, invece, l’ingresso delle persone, anche con disabilità motoria. L’importo complessivo dei lavori, la cui durata effettiva viene stimata in circa 60 giorni, ammonta a 900mila euro.

“Questa mattina i tecnici comunali hanno sottoscritto il verbale di consegna, che sancisce l’inizio dei lavori, per poi effettuare una ricognizione all’interno dell’area per individuare le posizioni dei nuovi punti luce - ha commentato Galasso -. Questo è uno dei tre parchi, assieme alla pineta San Francesco e al parco 2 Giugno, oggetto di interventi radicali di riqualificazione dell’illuminazione. Ma non solo, perché lavoreremo anche sul fronte della sicurezza dotando i tre parchi di un nuovo sistema di videosorveglianza e di dispositivi di interdizione all’accesso dei ciclomotori. Per questo parco, in considerazione della grande estensione degli spazi, della rilevante distanza tra gli alberi e soprattutto dell’accertato danneggiamento dei corpi illuminanti esistenti, abbiamo anche optato per l’installazione di pali molto alti per evitare atti di vandalismo, come purtroppo è accaduto più volte in passato quando hanno distrutto le lampade proprio per creare zone buie. Con i nuovi punti luce riusciremo a garantire una copertura capillare dell’illuminazione sull’intera area e, al contempo, ad offrire ai cittadini che frequentano il parco una maggiore sicurezza anche attraverso il nuovo sistema di videosorveglianza, potenziato rispetto a quello attuale. Per le telecamere dovremo aspettare qualche mese in quanto saranno installate con un altro appalto collegato a questo, verosimilmente nella seconda metà dell’anno”.

“Dopo aver illuminato il Villaggio Trieste ieri sera - ha dichiarato Schingaro -, questa mattina insieme all’assessore Galasso abbiamo pianificato e scandito i tempi per vedere illuminato anche il parco Giovanni Paolo II, al quartiere San Paolo. Tra circa due mesi lo potremo ammirare lì, nel cuore del nostro quartiere, completamente illuminato. Come Municipio lo avevamo detto ancor prima del lockdown causato dal Covid-19 e, con l’aiuto dell’amministrazione comunale, oggi lo stiamo finalmente realizzando: il parco Giovanni Paolo II sarà un parco vivo, un luogo dove poter praticare attività sportive e culturali, un luogo di centralità dove potremo vivere la nostra socialità e la nostra comunità”.