Modugno, giovane coppia di pusher colta sul fatto: un arresto e una denuncia

Nel pomeriggio di ieri, a Modugno (Ba) i carabinieri hanno arrestato in flagrante D.C.M., 22enne del luogo, già noto alle forze dell'ordine. Già in mattinata era arrivata una segnalazione per un continuo andirivieni di giovani da un’abitazione del centro cittadino. I militari hanno avviato subito delle verifiche da cui è scaturito un controllo a un 29enne che si allontanava dall'appartamento. Quest’ultimo è stato trovato in possesso di una dose di marijuana, tanto da spingere i militari a perquisire l'abitazione, dove c'era una coppia di ragazzi dediti allo spaccio.

I due avevano 15 dosi pronte di marijuana e due bilancini di precisione. Il 22enne è stato sottoposto agli arresti domiciliari, mentre la ragazza, 19enne, è stata denunciata.