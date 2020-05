Bari, assembramenti allo sportello Asl: interviene la Polizia. Picaro (Lega): «Situazione vergognosa»

BARI - Attimi di tensione davanti l’Asl di via Caduti di via Fani dove si è formata una lunga coda di utenti accalcati e assembrati. È dovuta intervenire la polizia per riportare la situazione all’ordine. A denunciare l’accaduto è il consigliere comunale della Lega Michele Picaro.

«Una situazione a dir poco vergognosa. Addetti agli sportelli che non sanno cosa dire. Anzi, consigliano di telefonare. Peccato però che ai numeri non risponda nessuno – denuncia Picaro -. A Michele Emiliano, bravissimo nelle ospitate televisive, chiediamo di farsi ospitare per un’ora nei centri di prenotazione della Asl per rendersi conto delle lunghe code e delle inefficienze nonostante i suoi roboanti annunci che in Puglia l’assistenza specialistica post-covid sarebbe ripartita a pieno regime».

«Qui corriamo il rischio di far morire la gente non per coronavirus, ma per l’impossibilità di effettuare visite specialistiche ed esami clinici – conclude - senza considerare le farmacie, a cui va la nostra piena solidarietà. Complimenti assessore alla Sanità Emiliano: se ci sei batti un colpo»