Bari, controlli anti Covid: in due senza casco «troppo uniti» sulla maxi moto, mille euro di multa

In due, senza casco, su una moto fiammante, in palese violazione delle norme anti Covid: protagonisti di questa bravata una coppia di amici (non conviventi) che hanno salutato la domenica precedente il boom della Fase 2 con mille euro di multa e il fermo della moto e il ritiro della carta circolazione.

Tutto ciò è accaduto poco dopo mezzogiorno, sul lungomare sud della città, all'altezza della spiaggia di Pane e pomodoro. Una pattuglia della Polizia locale ha intercettato una moto con a bordo due amici non conviventi che, oltre a non rispettare le prescrizioni del codice della strada, hanno violato anche le regole ANTICOVID 19 del DPCM del 26 aprile scorso.

Alla "improvvisata coppia" sono state contestate sanzioni per quasi 1000 mille euro oltre ad una sanzione amministrativa del fermo del veicolo con ritiro della carta di circolazione. I controlli della polizia locale, dopo le 14 sanzioni di ieri, continueranno anche nella serata di oggi.