Bari, il Covid 19 abbatte anche l’assicurazione auto: -20%

BARI - Il Covid-19 impazza da oltre due mesi mettendo in ginocchio città, persone e settori produttivi, ma una buona notizia giunge dal ramo assicurazioni: la cosiddetta responsabilità civile sulla circolazione stradale, a Bari e provincia, da aprile 2019 ad aprile 2020, è calata quasi del 20%. Infatti, in Terra di Bari, il premio medio Rc auto (che ricordiamo essere obbligatorio), nel mese scorso è stato di 534,98 euro, così come emerge dalle rilevazioni dell’Osservatorio di Facile.it, una ricerca basata su 58.296 preventivi effettuati tra il aprile 2019 e il 30 aprile 2020.

In particolare, la variazione rispetto a 6 mesi fa (quando il premio da pagare era di 651,33 euro) è del -17,86%. Rispetto allo stesso mese di un anno fa (650,20 euro), la tariffa media fa segnare un -17,72%. Quindi con l’avvento della Fase 2 e il graduale ritorno verso la normalità molti automobilisti baresi chiamati a rinnovare l’Rc auto possono incamerare una buona notizia: la tariffa media rilevata nel Barese sta continuando a calare. Come emerge dai dati, dopo il sostanzioso decremento in doppia cifra (-12,80% su base annua rilevato a marzo 2020), aprile ha fatto segnare un nuovo record, con un altro taglio di mezzo punto percentuale. Una discesa addirittura più ripida della media della regione (-17,61%).

Così, lo scorso mese, per assicurare un veicolo nella provincia di Bari occorrevano, in media, 534,98 euro (il 4% in più rispetto alla media regionale), ma le tariffe potrebbero però presto aumentare se, come prevedibile, con l’interruzione graduale della quarantena e i limiti imposti al trasporto pubblico, il numero delle auto in circolazione – e con esso quello dei sinistri – tornerà a crescere.

A livello provinciale sono state rilevate riduzioni di rilievo in tutte le aree della Puglia: calo record per la provincia di Taranto (-23,97%), seguita da quelle di Bari e Lecce (-16,84%). Cali lievemente inferiori ma simili per le province di Foggia (-16,45%) e Brindisi (-16,13%), pur sempre in doppia cifra. Chiude la graduatoria regionale la provincia di Barletta-Andria-Trani (-5,59%). In valori assoluti, ad aprile 2020 Foggia si conferma essere la provincia più costosa di tutta la Puglia (premio medio 692,20 euro), Lecce la più economica (412,01 euro).

In ogni caso in Puglia, e tanto più a Bari, siamo ancora ben distanti dalla media nazionale che si conferma più bassa rispetto al nostro territorio ovvero si verificano meno incidenti. Infatti, in Puglia la media del premio Rc auto adesso si attesta a 513,69 euro (grazie al suddetto calo del 17,61%), nel capoluogo come detto siamo a 534,98 euro, mentre in tutta Italia si scende a 463,74 euro (-15,04%). L’Osservatorio calcola il premio Rc auto medio e le sue variazioni negli ultimi 12 mesi: il più basso calcolato a Bari e provincia nell'ultimo mese ammonta a 188,42 euro (conteggiato nel corso dell’ultimo mese, considerando la totalità dei preventivi confrontati dagli utenti di Facile.it con residenza in provincia di Bari). Si tratta di un maschio, 1ª classe di merito, guida una Toyota Rav4 di 2ª serie, immatricolata nel marzo 2005. Un bel risparmio, circa due terzi, rispetto al premio medio 534,98 euro. Quasi la metà degli utenti (il 46,80%) nel mese di aprile ha aggiunto alla responsabilità civile dell'auto anche la copertura accessoria dell'assistenza stradale.

Sempre secondo le analisi dell’Osservatorio, le automobili in provincia di Bari hanno un’anzianità media di 10,66 anni, mentre quasi un quarto del parco macchine circolante (23,93% su un totale di 819.805 automezzi) risulta essere non assicurata (questi ultimi dati sono forniti del ministero dei trasporti con riferimento a febbraio 2017).

Infine, spazio a una curiosità. Quali sono le marche e i modelli di auto più utilizzati a Bari e dintorni? Batte tutti la Fiat Panda (3ª serie), che precede un'altra vettura della casa torinese, la Grande Punto e la seconda serie della stessa Panda. Quarta la Ford Fiesta, prima tra le case automobilistiche straniere.