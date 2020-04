Fase 2, in provincia di Bari pronti 124 medici per attivare le Usca

BARI - Sono 124 i medici della provincia di Bari che hanno risposto al bando per l’istituzione delle Usca, le Unità speciali di medici di continuità assistenziale che nella fase 2 dovranno assistere i pazienti Covid a domicilio. Il direttore dell’Asl Bari, Antonio Sanguedolce, ha approvato la graduatoria con la delibera 480, dando il via libera all’istituzione delle Usca. Ogni Unità sarà composta da cinque medici che si alterneranno in due turni giornalieri, ciascuna unità potrà fare almeno otto visite domiciliari al giorno. Per la fase 2, l’Agenzia regionale per la Salute (Aress) ha messo a disposizione una piattaforma digitale, «unico ambiente» virtuale in cui verranno integrati medici di medicina generale, specialisti, pazienti Covid da seguire a domicilio e schede epidemiologiche.

La piattaforma di teleassistenza clinica è stata ribattezzata 'H-Casa', la nuova soluzione prevede l’uso di più strumenti: una web app per i cittadini per procedere ad una prima auto-diagnosi informativa mediante questionario, stabilendo un contatto con il medico di famiglia che, se opportuno, lo ricontatterà per eseguire un pre-triage telefonico; un portale web per gli operatori sanitari che consente di analizzare e categorizzare le informazioni fornite dai cittadini in sede di pre-triage per il monitoraggio, di programmare eventuali interventi domiciliari di supporto specializzato (tampone, farmaci e ausili) e, conseguentemente, di attivare il teleconsulto (audio e/o video) e telemonitoraggio. Infine, ci sono i dispositivi di diagnostica-strumentale per la trasmissione di dati clinici dal domicilio del paziente in piattaforma.