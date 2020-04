Coronavirus, in Prefettura Bari incontro su sicurezza lavoratori

BARI - Screening rapido e capillare sui lavoratori, formazione per personale sull'uso dei dispositivi di protezione individuale, sicurezza dei mezzi di trasporto per i pendolari, dotazione di mascherine acquistabili a prezzi congrui. Sono le misure per garantire la sicurezza dei lavoratori, nella fase post-lockdown dell’emergenza coronavirus, delle quali si è discusso in una riunione tenutasi oggi in videoconferenza con la Prefettura di Bari tra Regione Puglia, Comune di Bari, Asl Bari, Confindustria, Ance, Confartigianato, Cgil, Cisl e Uil e Ispettorato territoriale del Lavoro.

Queste misure saranno contenute in un protocollo d’intesa che sarà predisposto nei prossimi giorni d’intesa con lo Spesal. Inoltre «si è convenuto di istituire - spiega la Prefettura in una nota - i Comitati per l’attuazione e la verifica delle finalità del protocollo», composti da Asl e «dagli altri soggetti istituzionalmente coinvolti nelle iniziative per il contrasto della diffusione del Covid-19». Nel corso dell’incontro il presidente della Regione, Michele Emiliano, «ha evidenziato - prosegue la nota - che l’obiettivo prioritario è quello di trovare l’esatto equilibrio tra le esigenze sanitarie di contenimento della diffusione del virus, la ripresa delle attività economiche e la garanzia della tutela della salute dei lavoratori». Inoltre ha «auspicato che le aziende si organizzino autonomamente avvalendosi di laboratori di analisi privati per tracciare uno screening rapido e capillare della salute dei lavoratori al fine di non gravare ulteriormente sull'attività diagnostica già in atto presso le strutture ospedaliere e di individuare tempestivamente gli eventuali lavoratori positivi».