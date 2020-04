Modugno, scende dal treno ed è bloccato dai Cc: aveva una cipolla di eroina

I Carabinieri della Compagnia di Modugno hanno arrestato V.F. 37enne di Modugno per detenzione di sostanze stupefacenti in quanto trovato in possesso 11 grammi di “EROINA”.

Durante i vari controlli per verificare il rispetto delle misure di contenimento del virus Covid-19, i militari hanno effettuato delle verifiche anche presso la stazione ferroviaria Appulo Lucane di Modugno dove, da un treno proveniente da un comune limitrofo, è stato notato scendere un uomo, noto ai militari, che alla vista degli stessi ha assunto un atteggiamento sospetto.

Perquisito dai Carabinieri, l'uomo è stato trovato in possesso di una c.d. “cipolla” di eroina del peso di 11 grammi, ben nascosta in una tasca interna del giubbotto.