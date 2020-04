Coronavirus, a Bari ostetriche online per aiutare le neo mamme

Ostetriche online per aiutare le donne a diventare mamme e, dopo il parto, ad affrontare la vita assieme ai neonati. L’Ordine delle Ostetriche di Bari e Bat ha pensato di aggirare l’ostacolo della distanza fisica imposto dall’emergenza coronavirus con la tecnologia. Così è nata l’idea di dotare le ostetriche della Asl di Bari di videocamere per poter accompagnare le donne in una fase così delicata.

Tra le possibilità offerte, oltre al flusso informativo, il controllo dello stato fisiologico della gravidanza, il corso di preparazione al parto, informazioni pratiche per il ricovero in ospedale, ma anche assistenza per contrastare il fenomeno dell’aumento della violenza domestica e affrontare le depressioni puerperali. La distribuzione delle webcam, con la collaborazione dei carabinieri, è partita in questi giorni e riguarderà 18 consultori familiari distribuiti nei 12 Distretti socio sanitari: Acquaviva delle Fonti, Adelfia, Bitonto, Bitritto, Capurso, Casamassima, Cassano, Molfetta, Noicattaro, Putignano, Rutigliano, San Paolo, Santo Spirito, Toritto, Triggiano, Modugno, Bari Picone e Bari Murat.

«Abbiamo offerto un supporto concreto alle ostetriche che hanno aderito volontariamente all’iniziativa - spiega Domenica De Tommaso, presidente dell’Ordine interprovinciale delle ostetriche - l’obiettivo è duplice, da un lato migliorare il lavoro delle nostre iscritte, dall’altro sostenere le donne sia in gravidanza sia nel momento del rientro a casa dopo il parto». L'Ordine delle ostetriche sta distribuendo anche 700 dispositivi di protezione individuale FFP2 nei Punti nascita della Asl Bari. Per il direttore generale Asl Bari, Antonio Sanguedolce, l'iniziativa «è un altro buon esempio di come sia possibile trasformare le limitazioni dettate dall’emergenza in opportunità»