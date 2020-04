Bari, Al Bano canta per i medici e infermieri fuori dall'hotel Covid

BARI - Al Bano canta a sorpresa all'esterno dell'hotel Hi, nel quartiere Poggiofranco di Bari, per omaggiare i medici che quotidianamente combattono per debellare il Covid al Policlinico. Dietro al microfono c'era il cantante Al Bano, che ha raggiunto il capoluogo per intonare i suoi più grandi successi tra cui 'Felicità'. Un tenero gesto diventato un video pubblicato sul canale Instagram del Policlinico.