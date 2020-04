Raccolta fondi a Rutigliano: all’asta fischietto riproduzione di Decaro

Rutigliano - È diventato un simbolo iconico di questa periodo di emergenza da Coronavirus. I suoi video che lo vedono protagonista per le strade di Bari a caccia dei trasgressori delle misure di contenimento della pandemia, con continui blitz nei parchi e nei mercati per scoraggiare gli assembramenti, hanno fatto il giro del mondo. Per tale motivo, il sindaco di Bari Antonio Decaro è entrato a pieno merito nella galleria dei «fischietti vip» di Rutigliano.

È dedicata al presidente nazionale dell’Anci (e sindaco metropolitano), che lo scorso 17 gennaio è stato insignito per il 2020 del titolo onorifico e goliardico di «Ambasciatore del Fischietto di Rutigliano», l’ultima creatura del figulo Francesco Laforgia: un’opera di terracotta a fin di bene. «Il mio lavoro da figulo è fermo, ma non il mio entusiasmo», racconta il 38enne artista rutiglianese, spiegando di aver realizzato il fischietto che riproduce Decaro in versione «Santo subito», in quanto è «un personaggio politico che nell’ultimo periodo è riuscito a gestire una difficile situazione in modo genuino e simpatico. Non è da tutti - aggiunge il figulo, vincitore del 32° concorso nazionale del fischietto di terracotta «Città di Rutigliano» - quindi era giusto farlo entrare nella storia dei nostri fischietti».

L’opera è stata messa all’asta: le offerte per il suo acquisto si potranno presentare fino a domani, sabato, in privato al contatto Messenger di Francesco Laforgia. «Il ricavato della vendita del fischietto sarà interamente devoluto alla Protezione civile di Rutigliano», informa l’artista che invita tutti a «anche chi non si aggiudicherà l’opera, a devolvere somme a favore della Protezione civile i cui volontari sono da oltre un mese impegnati 24 ore su 24 al servizio della nostra comunità».

Il codice Iban su cui effettuare i versamenti è IT41K0306909606100000076274, intestato ad Associazione Protezione civile Rutigliano.