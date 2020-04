Coronavirus, 38enne positivo trasferito da Foggia a Bari

BARI - Un paziente di 38 anni, contagiato dal coronavirus, questa mattina è stato trasferito in elisoccorso da Foggia al Policlinico di Bari dopo che le sue condizioni si sono aggravate e si è reso necessario assisterlo con un particolare macchinario, l’Ecmo. L’apparecchio supporta le funzioni vitali mediante circolazione extracorporea, aumentando l’ossigenazione del sangue, riducendo i valori ematici di anidride carbonica, incrementando la gittata cardiaca ed agendo sulla temperatura corporea. Permette, in condizioni di severa insufficienza respiratoria e cardiaca, di mettere a riposo cuore e polmoni. Il paziente è ricoverato ad Asclepios, nel reparto Covid.

FOGGIA, DIMESSO PRIMO PAZIENTE CONTAGIATO - Ieri, intanto, un agricoltore di 58 anni di Torremaggiore è stato dimesso dal Policlinico Riuniti di Foggia dove era ricoverato dallo scorso 14 marzo dopo aver contratto il virus Covid 19. È quanto comunica lo stesso policlinico foggiano che specifica che sono stati effettuati due tamponi di controllo entrambi con esito negativo. Nella giornata di oggi - fanno sapere dal nosocomio - saranno dimessi altri tre pazienti.

«Abbiamo pianto e gioito con lui - commenta un medico del reparto Covid - e la notizia della sua dimissione, comunicata nella chat di servizio, ha scatenato messaggi di felicità e fiducia in tutti gli operatori che lo hanno conosciuto e seguito in questi giorni». Al momento - stando alle informazioni fornite dai Riuniti - ci sono altri 20 pazienti ricoverati nel reparto post acuzie che si avviano alla guarigione, ma entro oggi sarà attivata una ulteriore area post acuzie con altri 20 posti per accogliere il flusso di pazienti previsto nelle prossime settimane.