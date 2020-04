Bari, rubano pensione appena prelevata a 97enne: arrestati due pregiudicati

Nella tarda mattinata di ieri un anziano 97enne barese ha prelevato la pensione in un ufficio postale cittadino. Si stava dirigendo verso casa, ma pochi minuti dopo si è ripresentato allo sportello dichiarando di essere stato derubato. Il direttore dell'Ufficio Postale ha chiamato subito il 113: grazie ad alcuni testimoni è emerso che la vittima era stata avvicinata da un'altra persona, entrata subito dopo di lui. Quest'ultimo si era offerto poi di riaccompagnare l'anziano a casa, e con una mossa fulminea era riuscito a sfilargli i soldi dalla tasca per poi andar via con una scusa. Le telecamere di videosorveglianza hanno inquadrato un 60enne pregiudicato ben noto alle forze dell'ordine nonostante la mascherina, Nicola Portoghese. L'uomo è stato rintracciato poco dopo a bordo di un'auto guidata dal complice Michele Iannola, 27enne, anche lui pregiudicato. I due malfattori hanno tentato la fuga ma sono stati bloccati: avevano i soldi della pensione dell'anziano, una pinza filatelica di 20 centimetri, probabilmente per estrarre la somma dalla tasca. Sono stati arrestati per furto pluriaggravato, resistenza, minaccia ed oltraggio a Pubblico Ufficiale e contestualmente denunciati per inosservanza al DPCM. Si trovano in carcere, mentre la pensione è stata restituita all'anziano, riconoscente.