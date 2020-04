Molfetta, nascondeva marijuana e cocaina nel garage: arrestato

I carabinieri di Molfetta (Ba) durante un servizio di controllo hanno arrestato un 40enne per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L'uomo è stato notato mentre era in auto, e quando ha visto il posto di blocco ha fatto una strana manovra, repentina. Ha parcheggiato l'auto su uno scivolo di un box seminterrato ed è sceso. I militari hanno quindi raggiunto l'uomo e hanno deciso di perquisirlo e di controllare il box. In un secchio c'erano due buste contenenti marijuana, 5 grammi di cocaina e materiale per il taglio e confezionamento. L'uomo si trova nel carcere di Trani (Bt).