Toritto, pugliese d'adozione dona 10mila dollari al Comune

Un gesto davvero generoso da parte di un italo-americano, Tony Di Piazza, che ha donato circa 10mila euro al suo paese d'origine, San Giuseppe Jato in provincia di Palermo, e al paese d'origine della consorte, Gaetana Labianca, cioè Toritto, nel Barese. Il contributo di Di Piazza, che tra l’altro è anche vice presidente del Palermo calcio, servirà per fronteggiare i bisogni di varia natura provocati dalla diffusione del virus e acquistare, in parte, mascherine e altri beni di protezione e in parte, in quota maggiore, per il sostegno alle famiglie bisognose della comunità torittese.

Il Sindaco Pasquale Regina insieme all'Amministrazione Comunale hanno ringraziato immensamente il gesto, assicurando che la somma devoluta a favore del Comune di Toritto verrà utilizzata esclusivamente per far fronte all’emergenza Covid-19.