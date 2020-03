«Mola smart walking»: il Comune lancia piattaforma per laboratori culturali e di sport online

MOLA DI BARI - Una piattaforma al tempo del nuovo coronavirus dove far arrivare proposte culturali, laboratori teatrali e artistici, contenuti educativi, informazione e sport: tutto a portata di click. Il Comune di Mola di Bari lancia “Mola Smart Walking” e chiama a raccolta cittadini, associazioni, artisti che vogliano contribuire a riempire questo spazio comune, di iniziative che viaggiano sul web e, quindi, da fare rigorosamente a casa. “L’idea è quella di ricalcare le orme del lavoro agile – spiega il sindaco, Giuseppe Colonna – solo che questa volta si tratta di iniziative, nei settori più svariati, che sollecitino le nostre passioni per trascorrere meglio il tempo nelle nostre abitazioni e far fronte comune all’isolamento sociale che l’emergenza sanitaria ci impone di rispettare”. Le iniziative saranno rivolte a tutte le fasce d’età. Le proposte possono essere inviate, tramite wetransfer, all’indirizzo molasmartwalking@gmail.com, oppure tramite Telegram al numero 3391226369.