Coronavirus a Bari, contagi all'Oncologico: chiusi due reparti per sanificazione

BARI - Chiusi per sanificazione due reparti dell'ospedale Oncologico di Bari per una serie di contagi da Covid 19 registrati nella struttura: si tratta di Endoscopia e Chirurgia. Il personale è stato trasferito in Senologia in attesa del completamento delle operazioni.

Questa mattina erano state riscontrate tra il personale del reparto di Ematologia dell’Irccs Giovanni Paolo II sono state riscontrate due positività al Coronavirus. Lo ha comunicato l’Istituto precisando che «il reparto continuerà regolarmente a funzionare e che tutti i pazienti degenti già sottoposti a tampone diagnostico per Covid-19 sono risultati negativi, a ulteriore prova del rispetto delle procedure e dei percorsi definiti dalla macchina dirigenziale dell’Istituto». «Ciò che è accaduto presso il suddetto reparto - aggiunge in una nota il direttore generale Antonio Delvino - è purtroppo atteso e ripetibile, ad oggi, in qualunque struttura sanitaria-ospedaliera a causa della virulenza e della incrementata circolazione del Sars-Cov-2, più che della appropriatezza e legittimità delle procedure di contenimento e protezione del personale sanitario che, in ogni caso, sono state adeguatamente rispettate».