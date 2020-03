Università Bari, 2 studenti si laureano da remoto: uno collegato da Usa

BARI - «Sarò più sobrio del rettore di Perugia, ma l’idea di abbracciarvi è davvero forte». Il rettore dell’Università di Bari, Stefano Bronzini, ha fatto così gli auguri ai due neolaureati in Biotecnologie mediche e Medicina molecolare che oggi hanno discusso le loro tesi in video conferenza. Uno dei due studenti, a causa dell’emergenza Coronavirus, si è collegato dagli Stati Uniti perché impossibilitato a rientrare in Italia. Ha svolto un tirocinio con borsa di studio di sei mesi al Lieber Institute for Brain Development di Baltimora.

L’altra studentessa ha discusso una tesi dopo un tirocinio nel Dipartimento di Scienze mediche di base, Neuroscienze e Organi di senso durante il quale si è occupata di identificazione di nuovi sistemi di regolazione molecolare del funzionamento del tessuto adiposo.

Il rettore Bronzini, dopo la proclamazione da remoto, ha ribadito che «per la festa ci rivedremo. Anche in questa seduta è tutto vero ma non abituatevi perché dobbiamo tornare ad abbracciarci e lo faremo per consegnare i diplomi. Ci mancano i colori dei coriandoli che di solito temiamo».