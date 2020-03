Bari, tra i 29 nuovi contagiati ci sono anche due carabinieri in servizio a Bitonto

Aumentano i casi di contagio a Bari e provincia: più 29, secondo i dati diffusi alle 19 dalla Regione Puglia nel quotidiano bollettino epidemiologico. Si registra un’altra vittima, che porta a cinque il numero dei morti a causa del Covid-19. E anche due carabinieri in servizio a Bitonto, uno dei quali residente nella stessa città, sono risultati positivi al coronavirus. Con i casi registrati ieri, salgono a 194 coloro che sono stati colpiti dalla malattia.

A Bitonto, il sindaco Michele Abbaticchio commenta il caso dei due carabinieri positivi, che si aggiungono ai sei cittadini già contagiati. «Non mi meraviglia - dice - perché forze dell’ordine e polizia locale sono le categorie più esposte, costrette a fare da baby sitter a chi non rispetta le disposizioni. Siamo in piena diffusione del contagio - avverte il sindaco - e prepariamoci a momenti difficili. E prepariamoci anche al rischio che le strutture pubbliche non siano efficienti come lo sono adesso, perché più obblighiamo le persone che fanno assistenza ad esporsi sulla strada, più è probabile che saranno contagiati e dovranno restare a casa o, peggio, in ospedale».