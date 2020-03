Coronavirus a Bari, contagiati un medico e 5 infermieri della Mater Dei

BARI - Nuovi contagi a Bari: si tratta di un medico e cinque infermieri nella clinica Mater Dei risultati positivi al tampone per il Covid-19: si tratta di un medico anestesista e cinque infermieri. La notizia è riportata dall'Ansa. Uno degli infermieri, secondo quanto riporta l'agenzia citando l'ufficio stampa della struttura, era in malattia dal 4 marzo.

I casi registrati nella clinica privata convenzionata di Bari diventano così sette: la scorsa settimana un primo caso aveva riguardato un operatore socio-sanitario in servizio a Ginecologia. In questo reparto nei giorni scorsi era stata ricoverata una paziente proveniente dall'Emilia Romagna, poi a sua volta risultata contagiata dal coronavirus. Sulla vicenda sono state presentate tre denunce contro la donna (da due dipendenti della clinica e dalla partoriente che era in stanza con la stessa), accusata negli esposti di aver taciuto di provenire da Parma.