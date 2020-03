Coronavirus, a Gravina disattivate le slot machine nelle tabaccherie

GRAVINA - Il Comune di Gravina in Puglia ha disposto la disattivazione delle slot machine presenti all’interno dei rivenditori di tabacchi. «Giocare alle slot non è una necessità - spiega il sindaco, Alesio Valente - Abbiamo chiuso i centri scommesse e le sale da gioco, ma c'è chi continua ad affollare le tabaccherie dove sono presenti slot, o per giocare al lotto. Magari con la scusa di andare a comprare le sigarette. Bene. Anzi, male».

«Ho richiesto con urgenza alle forze dell’ordine - conclude - di effettuare verifiche serrate per fermare i furbetti del gioco. Così vedremo se la vostra furbizia, che non conosce rispetto neppure per i morti da Coronavirus, riuscirà a raggirare anche la legge».