Bari, prime lauree telematiche Uniba ricordando Aldo Moro

Le prime sedute di laurea in via telematica dell’Università di Bari si tengono oggi, nel giorno in cui ricorrono i 42 anni dal rapimento di Aldo Moro, al quale l'ateneo barese è intitolato. Nei saluti introduttivi il presidente della commissione, il professor Giuseppe Elia, direttore del corso di laurea in scienze della formazione, ha citato una frase di Moro, «particolarmente significativa letta oggi» ha detto.

«Se fosse possibile dire saltiamo questo tempo e andiamo direttamente a domani, - diceva Moro - credo che tutti accetteremmo di farlo. Ma non è possibile. Oggi dobbiamo vivere, oggi è la nostra responsabilità. Si tratta di essere coraggiosi e fiduciosi al tempo stesso. Si tratta di vivere il tempo che ci è dato vivere con tutte le sue difficoltà».

Sono otto i laureandi che stanno discutendo le loro tesi da remoto, organizzate in telematica per rispettare le norme di sicurezza che impone l’emergenza coronavirus. Il rettore, Stefano Bronzini, ha salutato i candidati promettendo che «quando finirà tutto questo, perché tutto andrà bene, noi faremo una grande festa e festeggeremo insieme le vostre lauree con voi e le vostre famiglie. Fino ad allora abbraccio tutti a distanza e vi ricordo di restare a casa».