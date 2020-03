Coronavirus, avvocati Bari: assistenza clienti assicurata da remoto

BARI - «E' un momento drammatico di grande criticità e sacrificio. Provoca grande sofferenza vedere le strade della nostra città quasi vuote e il palazzo di giustizia quasi sgombero. Ma io sono qui, al vostro servizio». Le comunicazioni istituzionali al tempo dell’emergenza coronavirus viaggiano sui social e anche il presidente dell’Ordine degli avvocati di Bari, Giovanni Stefanì, dopo aver firmato un provvedimento di chiusura degli uffici e di sospensione delle attività, ha fatto un video messaggio su Facebook nel quale non riesce a trattenere le lacrime.

«Abbiamo passato momenti difficili, ma questo supera quello della tendopoli giudiziaria» dice Stefanì, ricordando che "bisogna assicurare l’assistenza ai clienti ma con gli strumenti che la tecnologia ci mette a disposizione, da remoto, dagli studi o da casa per evitare in tutti i modi il contatto ravvicinato», perché «abbiamo il compito - spiega - di tutelare i cittadini, anche e soprattutto nei momenti di sofferenza e crisi, come questo», raccomandando «prudenza assoluta». «Gli avvocati - conclude - come tutti i lavoratori autonomi soffrono in maniera più preoccupante questa emergenza» e, per questo, l'Ordine «sta valutando di adottare misure a sostegno della comunità forense».