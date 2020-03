Bari, zingara muore investita da spazzatrice Amiu: dormiva nei giardinetti

Una zingara è morta dopo essere stata investita questa mattina da una macchina spazzatrice dell'Amiu, l'azienda di igiene urbana. La donna, di origini rumene, aveva 71 anni ed è madre di alcuni figli che vivono al rione Libertà. Secondo una prima ricostruzione della dinamica, la zingae - che era solita andarsene in giro per la città con le buste - dormiva solitamente nei giardinetti. In piazza Eroi del Mare, questa mattina, erano previsti servizi di pulizia straordinaria, quindi il conducente di una spazzatrice ha travolto il corpo della donna che è finito stritolato sotto i rulli.

L'addetto, dopo aver sentito il rumore, ha fermato il mezzo e si è reso conto della presenza del corpo. Immediato l'intervento dei sanitari del 118 ma per la zingara non c'era più nulla da fare. Era già morta. Sul posto sono intervenute anche pattuglie della Polizia locale che si occupa del caso. Sarà l'autopsia, disposta dal magistrato, ad accertare le cause della morte. L'esame dovrà stabilire, ad esempio, se al momento dell'investimento la donna fosse già morta per altre cause (circostanza allo stato esclusa). Il mezzo è stato sequestrato