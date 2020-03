Terlizzi, a 15 anni vede portafoglio per strada, trova la proprietaria sui social e lo restituisce

Un ragazzino di 15 anni di Terlizzi (Ba) si è reso protagonista di un bel gesto, restituendo alla legittima proprietaria un portafoglio con 100 euro trovato per strada, nell'area che regolarmente tiene pulita in quanto volontario dell'associazione Puliamo Terlizzi. Il giovanissimo domenica mattina è uscito di casa, e vicino ad alcuni sacchetti della spazzatura accumulati ha trovato il portafoglio, da donna. All'interno un centinaio di euro, carte di credito, e i documenti della donna.

Non si è perso d'animo: immediatamente, appreso nome e cognome della donna, l'ha contattata sui social, ha scoperto che era un'abitante del suo quartiere, si sono incontrati e ha riavuto indietro quanto perso. Non si era neanche accorta dello smarrimento del portafoglio. La donna per ricompensare il ragazzino gli ha perfino offerto una banconota da 20 euro, ma il ragazzo ha declinato, e ha chiesto che quei soldi vengano utilizzati come 'mancia' per il progetto di acquisto di alberi promosso dalla sua associazione, insieme ad altre otto, per l'agroforestazione urbana, "SiAMO alla FRUTTA". Il gesto del giovane, apprezzatissimo, sta riscontrando consensi e applausi anche sui social.