Bari, una 20enne ubriaca alla guida danneggia varie auto in sosta: denunciata

Nella notte di ieri a Bari una 20enne è stata denunciata per guida in stato di ebbrezza. Una pattuglia della polizia locale è intervenuta a Poggiofranco, dove la giovane, alla guida di una Peugeot di potenza superiore a quella consentita a chi ha preso la patente da meno di un anno, aveva già danneggiato seriamente diverse auto in sosta. La ragazza aveva un tasso alcolemico tre volte superiore al consentito. È stata denunciata e sarà sottoposta a procedimento penale.