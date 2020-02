Coronavirus, Bari sospesi tirocini per studenti di Medicina

BARI - Il rettore dell’Università di Bari, Stefano Bronzini, in «via cautelare» ha sospeso, «nelle more di una più chiara evidenza epidemiologica», tutte «le attività di tirocinio pre-laurea, le attività professionalizzanti e le attività elettive a piccoli gruppi dei corsi di studio dell’area medico-sanitaria che prevedono la frequenza presso le unità operative e ambulatori», si legge nel decreto rettorale numero 599 emesso

La notizia della sospensione ha allarmato gli studenti, che hanno inviato una mail all’assessore regionale per il diritto agli studi, Leo Sebastiano. «Nonostante la Regione Puglia, il dottor Emiliano e il dottor Montanaro - si legge nella lettera degli studenti - abbiano assicurato che sussista nessun allarme; nonostante le dichiarazioni del ministro dell’Università che non ravvede la necessità di sospendere le attività didattiche degli atenei pugliesi, come mai in Uniba i tirocini curriculari che sono necessari agli studenti della scuola di Medicina per il prosieguo della carriera, per le borse di studio, per la formazione professionalizzante, sono stati sospesi? Attendiamo chiarimenti sulla delicatissima questione in oggetto».