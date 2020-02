Corato, rubano armadietti da centro sportivo: due persone arrestate

BARI - Rubano armadietti d'alluminio da centro sportivo: due pregiudicati di 31 e 46 anni sono stati arrestati a Corato. La struttura in cui si sono introdotti era sottoposta a pignoramento ed è interessata da procedura esecutiva immobiliare. Gli agenti di Polizia li hanno individuati mentre portavano via alcuni armadietti di alluminio.

In precedenza i due avevano già asportato altri armadietti già rubati dalla stessa struttura, per un peso complessivo di 400 kg, in un centro autorizzato di raccolta rifiuti speciali non pericolosi, per essere venduti. Il titolare del centro di raccolta è risultato ignaro della provenienza furtiva degli armadietti.

La merce è stata quindi restituita agli aventi diritto e i due arrestati sono stati sottoposti alla misura degli arresti domiciliari